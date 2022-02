Lio Messi no la pasa bien en el PSG

El delantero argentino no está pasando por una plácida temporada durante su estreno con el PSG

Por: Alejandro Liporacci 03 de Febrero 2022 · 15:56 hs

La primera temporada del argentino Lionel Messi en el PSG no está siendo tan cómoda como la que se podría esperar el capitán de la albiceleste y ganador de 7 balones de oro. Bajo nivel goleador, críticas constantes de la afición y lo irregular que ha sido el conjunto parisino en su juego a lo largo de la temporada, están haciendo difícil la presencia del '30' en el Parque de los Príncipes.

Desde los medios españoles aseguran que el delantero de 34 años no la está pasando bien seis meses después de eso salida del Barcelona, y esto se está viendo reflejado en su rendimiento deportivo. Esta situación también está trayendo críticas en Francia hacia el jugador, que considera que ya tendría que haberse adaptado y mostrar su mejor versión.

El argentino que no fue convocado durante la última fecha con su selección para recuperarse aún más luego de su infección por COVID, y fue titular con el PSG durante la Copa de Francia. Los parisinos quiero en octavo de final ante el Niza en tanda de penaltis, teniendo su primera gran decepción en el conjunto galo. El liderato en la Ligue One no tapa las críticas sobre el equipo, y toda la presión se concentra ahora en el duelo ante Real Madrid por la Champions League.

Los medios franceses han estado comentando que Messi "es la sombra de él mismo. No recupera su esplendor", haciendo alusión a los seis goles y cuatro asistencias que sólo ha logrado durante los 18 partidos que lleva a lo largo de la temporada. Ante la posibilidad de una nueva eliminación en la lucha por "La Orejona', en Francia se preguntan si el argentino terminará cumpliendo su contrato con el club, o si decidirá nuevamente cambiar de colores al final de la temporada.