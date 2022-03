Lionel Messi conmociona Argentina con esta frase

Trás el triunfo de Argentina sobre Venezuela, el Astro argentino dejó mudos a todos con solamente dos frases.

Por: Mauro Palacios 26 de Marzo 2022 · 11:30 hs

Minutos después de la goleada ante Venezuela, Lionel Messi frenó ante los micrófonos de TyC Sports y lanzó una frase que conmocionó a muchos.

"Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas". Una frase que recorre el mundo, acompañada por..."Habrá muchos cambios luego del Mundial".

Es que Lionel Messi sembró dudas sobre si acaso este fue su último partido oficial con la Selección Argentina en el país, a sus 34 años.

"No sé, la verdad no lo sé. Pienso en lo que viene, que es cerquita, que es Ecuador y los partidos de preparación en junio y septiembre. Después del Mundial, me voy a tener que replantear muchas cosas, llegue a ir bien o mal. Esperemos que se dé de la mejor manera, pero seguramente después del Mundial cambien muchas cosas".