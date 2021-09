Lionel Scaloni: "A mí me pone muy triste, no busco culpables. No era el momento. Tendría que haber sido una fiesta para todos, disfrutar de este partido y termina en esto"

El Dt de Argentina, Lionel Scaloni y el presidente de la AFA se expresaron en dialogo con TyC Sports, tras el increíble papelón sucedido en el clásico de Brasil- Argentina.

Por: Facundo Agudo 05 de Septiembre 2021 · 17:16 hs

Las primeras declaraciones del DT de argentina, Lionel Scaloni fueron setenciantes “En ningún momento se nos avisó que no podían jugar el partido. El delegado de Conmebol me dijo que nos vayamos al vestuario y eso hice. Queríamos jugar el partido, al igual que los jugadores de Brasil" , para continuar con su descargo, el DT de Argentina prosiguió: "A mí me pone muy triste, no busco culpables. No era el momento. Tendría que haber sido una fiesta para todos, disfrutar de este partido y termina en esto"

Luego el que tomo la posta, fue Claudio Tapia, el presidente de la AFA, el Chiqui Tapia, expreso todo su descontento: “Acá no se puede hablar de mentira. Hay una legislación sanitaria con la cual se juegan los partidos de fecha FIFA, como así también los torneos sudamericanos. Las autoridades aprueban un protocolo que está vigente… Hoy se vivió algo lamentable para el fútbol, una imagen muy mala: cuatro personas sin barbijo ingresando e interrumpiendo el partido… Ahora estamos con nuestros jugadores para poder regresar. Adelantamos el chárter para volver a Argentina"