Lo que hizo Miguel Layún para regresar con el América

El jugador de las Águilas hizo lo imposible, llegando al punto de olvidar el salario

Por: Gerardo Romero 20 de Julio 2021 · 17:36 hs

El regreso del futbolista Miguel Layún con las Águilas del América después de siete años de ausencia es sin duda uno de los sucesos más importantes para el conjunto de Coapa esta temporada.

El veterano defensor se convirtió en uno de los baluartes de los azulcrema durante su primera etapa en el club, lo que le permitió viajar al extranjero para seguir creciendo su carrera. Sin embargo, este año hizo hasta lo imposible para poder regresar con los mexicanos, llegando al punto de sacrificar una gran parte de su salario.

Así lo reveló el propio jugador de 33 años, detallando que antes de ir a buscar una oportunidad en el extranjero, el mexicano decidió tocar las puertas de las Águilas, teniendo como único objetivo regresar a la capital azteca.

"Yo ya estaba analizando la posibilidad de salir de Rayados y en México sabía que solo iba a jugar en América o buscar algo en el extranjero, en la MLS. Antes de ir afuera le dije a mi representante que tocara las puertas de América", expresó Layún.

La buena noticia para el defensor es que la respuesta por parte del América fue positiva, pero el tema del dinero pudo complicar la operación. Sin embargo, el amor que Miguel tiene por el club fue más que lo económico y sin pensar aceptó el contrato.

"Me dijo 'El tema de salario va ser una situación que será compleja'. Le dije que el tema de salario no era problema, nos adaptamos. Si tenemos una oferta del América vamos a ir al América y no te preocupes por el tema económico. No es un impedimento para que esto se cierre", detalló Layún durante una entrevista con TUDN.

"América a nivel internacional es el equipo más reconocido de México. América te pares donde te pares la gente te exige y eso no lo logra cualquiera. La presión es distinta en América. Son demasiados millones de gente esperando y muchas veces ponen su estado de ánimo en nuestras manos", concluyó.