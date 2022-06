Lo querían todos, pero eligió Rayados

El futbolista ecuatoriano llegó a Monterrey y explicó por qué se inclinó por la propuesta de Monterrey y dejó de lado otras que eran también muy interesantes y tentadoras.

Por: Mauro Palacios 30 de junio 2022 · 15:18 hs

Joao Rojas es el jugador en cuestión, recibió muchas ofertas para armar las maletas y dejar Emelec y aunque las negociaciones se demoraron por cuestiones que siempre se generan, lo importante es que su deseo de jugar en Rayados era muy grande.

En la noche de este miércoles, el futbolista ecuatoriano asomó en suelo mexicano y perder tiempo, se encargó a detalle, de explicar por qué tomó esa decisión.

"Vengo a Rayados porque era la opción más importante que he tenido, porque nunca lo dudé, el tema contractual era complicado, pero Monterrey siempre mostró interés por mí, tenía un año que venía siguiéndome y que se pueda realizar esto ya es un gusto".

"Ha sido un mes largo de averiguar a dónde era posible llegar, sé los compañeros que voy a tener, el cuerpo técnico y la historia del club, así que estoy muy emocionado. Se ha generado mucha expectativa. Espero poder brindar mi profesionalismo y mis capacidades técnicas al servicio del grupo".

El debut de Rayados de Monterrey en el Apertura 2022 de la Liga MX, será el domingo 3 de julio, visitando a Santos Laguna. Y la consulta es inevitable, desean los aficionados verlo en acción. "Claro que estoy para jugar. No he hecho partidos amistosos por obvias razones, pero he entrenado muy bien".