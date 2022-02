¿Lo quieren de vuelta? El Kun Agüero reveló que sigue formando parte del Barcelona

El jugador todavía se encuentra en el grupo de WhatsApp del conjunto azulgrana

Por: Gerardo Romero 22 de Febrero 2022 · 19:17 hs

Hace unos meses el futbolista argentino, Sergio “Kun” Agüero, se vio obligado a retirarse del fútbol debido a unos problemas cardíacos que ponían en riesgo su vida, siendo el último partido que disputó como jugador blaugrana el pasado 30 de octubre ante el Deportivo Alavés.

A pesar de esto, el exdelantero se mantiene muy unido al club español y recientemente reveló interesantes detalles sobre el equipo, especialmente uno que resultó bastante curioso, ya que todavía sigue dentro del grupo de WhatsApp de los culé.

Duranteuna entrevista ofrecida para Radio 10, el exjugador del Manchester City aseguró que continúa en el grupo de WhatsApp del conjunto catalán, algo que ha dejado muy sorprendido a Agüero, ya que no forma más parte de la plantilla.

"Sigo en el grupo de Barcelona también, no sé por qué no me sacaron", expresó el ariete, quien se mantuvo en el Barcelona a pesar de salida de su compañero y amigo, Lionel Messi.

Agüero agregó que siempre habla con Messi, así como con sus compañeros de la Selección Argentina, con quienes comparten un grupo de WhatsApp. Asimismo, agregó que no entiende por qué los medios franceses reventaron a su amigo por cómo jugó contra el Real Madrid en Champions.

"Hablamos siempre y no solo con él, tenemos un grupo todavía con los chicos de la Selección. ¿Cómo van a matar a Messi los medios de Francia? Había jugado bien Leo ¿Estaban mirando el partido de espaldas? Leo siempre juega de 5 puntos para arriba", resaltó.