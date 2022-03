Lokomotiv de Moscú se convierte en otra víctima de la guerra con Ucrania

El técnico alemán Markus Gisdol renunció al cargo

Por: Gerardo Romero 02 de Marzo 2022 · 18:05 hs

El director técnico del Lokomotiv de Moscú, el alemán Markus Gisdol, de 52 años, presentó su renuncia como entrenador del club europeo debido al conflicto que se registra en Ucrania, según informó este martes el diario “Bild”. El hcho se suma a una ola de malas noticias en el ámbito deportivo para Rusia, que sigue recibiendo las repercusiones de su incursión militar.

"Para mí, ser entrenador de futbol es el trabajo más bonito del mundo. Pero no puedo seguir mi vocación en un país cuyo líder es responsable de una guerra de agresión en medio de Europa. Eso no está en consonancia con mis valores", dijo Gisdol.

Elestratega, que dirigió al Hoffenheim, al Hamburgo y al Colonia en la Bundesliga, abandonó su cargo a tan solo cuatro meses y medio de anunciarse su contratación, lo que demuestra el rechazo que posee ante las medidas aplicadas por el gobierno de Vladimir Putin.

"No puedo estar en el campo de entrenamiento en Moscú, entrenar a los jugadores, exigir profesionalidad, y a unos pocos kilómetros de distancia se dan órdenes que causan un gran sufrimiento a todo un pueblo. Esta es mi decisión personal y de ello estoy absolutamente convencido", expresó.

Gisdol dejó el Colonia en abril de 2021 y dirigió su primer entrenamiento en Moscú a mediados de octubre. El exjugador de la Bundesliga, Marvin Compper, se convertirá en el entrenador interino para los partidos de la liga y la copa rusas, según anunció la entidad en un comunicado de tres líneas.

Un hecho interesante es que el estratega alemán Sandro Schwarz, ex jugador del Mainz y director técnico del Dinamo Moscú, expresó que no respaldar estas medidas y alegó que se mantendrá en su cargo.

"No soy de los que compran un billete, se suben a un avión y se van de Rusia. Ese no es mi estilo. Siento mi responsabilidad y me quedo en el club", detalló.