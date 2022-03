Los hinchas del PSG piden a gritos la renuncia de Al-Khelaifi

La eliminación del PSG en manos del Real Madrid sigue trayendo criticas que van desde la directiva del PSG hasta Messi.

Por: Facundo Agudo 12 de Marzo 2022 · 14:27 hs

Mediante un comunicado de prensa los miembros del Collectif Ultras Paris afirman que mostraran su descontento el próximo domingo en el Parque de los Príncipes, cuando el PSG enfrente al Girondins.

"Pedimos a todos los amantes del club presentes que nos unamos en nuestras acciones sin violencia", escriben, reivindicando "un proyecto deportivo real". "No tenemos poca memoria. Sabemos lo que le debe nuestro regreso al presidente Nasser Al-Khelaïfi, no hay nada personal contra él, pero está claro que no es el hombre adecuado para esta situación".

"La situación del club ahora -prosigue el comunicado- requiere una completa reorganización a todos los niveles y la presencia diaria de su presidente", añade el comunicado.

En vísperas al partido por la Ligue 1 el PSG vive una tensa y compleja situación, ya que han quedado eliminados de la Champions League torneo que era el objetivo principal para la dirigencia y el sueño de todos los aficionados.