Los posibles clásicos que se vienen en la Liga MX

Se vienen los Repechajes en este atractivo Clausura 2022 y luego los cuartos de final y posiblemente tengamos cruces clásicos.

Por: Mauro Palacios 02 de Mayo 2022 · 13:53 hs

El Repechaje definirá a los cuatro equipos que estarán disputando los Cuartos de Final frente a quienes obtuvieron el pase directo a la Fiesta Grande.

Existe la posibilidad que se produzca al menos tener un clásico, si Chivas vence a Pumas en la reclasificación, pase lo que pase con los demás, habrá un clásico, ya que las únicas opciones para el Chivas en Cuartos es enfrentar al Atlas en el Clásico Tapatío.

Si la lógica se impone, en cuartos de final se darían dos clásicos, Tigres vs Monterrey y Atlas vs Chivas.

Sin embargo, el futbol mexicano no está exento de grandes sorpresas, por lo que pudiera darse el caso de Cruz Azul frente al América.

Por el momento, los partidos que corresponden al repechaje ya tiene sus cruces. Puebla vs. Mazatlán Chivas vs. Pumas Rayados vs. San Luis Cruz Azul vs. Necaxa.

Los que tienen premio por su nivel y resultados son, Pachuca, Tigres, Atlas y América tuvieron su pase directo al quedar entre los primeros cuatro lugares.