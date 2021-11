Los récords que consigue el 'peor' Messi en el PSG

La versión menos espectacular de Lionel Messi sigue marcando la diferencia con el PSG

Por: Alejandro Liporacci 28 de Noviembre 2021 · 17:09 hs

El París Saint-Germain volvió al triunfo en la Ligue One luego de perder con el Manchester City durante la última jornada de Champions League. El elenco parisino venció como visitante al Saint-Etienne por 1-3, en un partido que destacó el debut de Sergio Ramos, la lesión de Neymar y las tres asistencias de Lionel Messi.

El delantero argentino esta viviendo su inicio goleador más bajo en los últimos años, apenas par de goles ha logrado conseguir con la camiseta del PSG, uno por competencia, pero eso no ha sido impedimento para que el '30' marque diferencia de otra forma, en este caso repartiendo asistencias en el equipo.

Ante el equipo verde, fue la sexta vez que Messi dio tres asistencias en un partido a lo largo de su carrera (4 veces con Barcelona y una con Argentina). Además, el argentino se convirtió en el primer jugador del PSG en dar tres asistencias en un partido de la Ligue One desde 2016 cuando lo logró el galo Blaise Matuidi.

Aunque Lionel Messi no ha despertado el potencial goleador al que tiene a todos acostumbrados, el mismo no ha dejado de ser protagonista y hacer protagonistas a sus compañeros, por ello Pochettino ha dejado claro en distintas ocasiones que no le preocupa la falta del gol del delantero y que pronto volvería a su mejor versión.