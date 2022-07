Los ultras lo echaron cuando asumía como entrenador

Un momento de tensión se vivió en Eslovenia cuando un grupo de hinchas se metió en la conferencia de prensa en la que presentaban al nuevo director técnico.

Por: Mauro Palacios 05 de julio 2022 · 14:09 hs

Este lunes era un día de anuncios en el Olimpija Ljubljana de Eslovenia pero nadie imaginaba que en ese evento se iba a vivir una situación peligrosa y lamentable. Cuando el club presentaba a su nuevo entrenador, Albert Riera, un grupo de ultras ingresó a la sala de prensa para demostrar todo su descontento.

Los barras eslovenos irrumpieron en la conferencia que afrontaban Mladen Rudonja, director deportivo del club, y el flamante entrenador después de dirigir su primera práctica. El motivo de los hinchas era dejar en claro que están muy enojados por el despido de Robert Prosinecki.

Según la dirigencia de Olimpija Ljubljana, el ex técnico tuvo un comportamiento poco profesional y también poco deportivo y por ese motivo fue despedido la semana pasada tras tan solo tres meses después de haber asumido en el cargo.

Cuando se desarrolló toda esta situación cargada de tensión y mucho peligro, tanto el director deportivo como el nuevo entrenador no dudaron en abandonar el recinto. Esto no es la pue sucede y no será la última, lo que queda bien en claro, es que se presenció un vergonzoso momento.