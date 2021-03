Luca Martínez quiere jugar en México

El seleccionado nacional, de ascendencia argentina, no descarta la posibilidad de venir a jugar a nuestro país tal y como lo hizo su padre

Luca Martínez Dupuy no sabe cuándo el futbol le dará la oportunidad de venir a jugar a México, pero algo tiene claro: cuando lo haga, quiere que sea para vestir la casaca de alguno de los equipos en donde su padre militó

En entrevista para W Deportes, el seleccionado mexicano sub 20, de ascendencia argentina, y que ya debutó con RosarioCentral, reconoció que es un compromiso familiar el que mantiene para, en algún momento de su carrera, venir a jugar a México, donde nació mientras su padre jugaba para el San Luis.

"No hay un club como tal, me gustaría estar en uno donde estuvo mi padre pero no estoy cerrado con algún club. Cuando llegue la oferta, veré si me sirve a mí y al club y, si se da, vendré, pero no tengo un club cerrado, pero sí me gustaría jugar en los clubes que jugó mi padre, por él y por mi familia", señaló.

Luca indicó que se encuentra sorprendido con el recibimiento que le ha dado la afición mexicana a pesar de no desarrollar su carrera nuestro país.

"México, a mí y mi familia, nos dio un plato de comida, nos tratan bien y estamos muy agradecidos, así que ponerme este escudo es devolverle un poco de lo que nos dio. Estamos muy felices y orgullosos de estar acá", dijo.

Por último, el seleccionado sub 20 agregó que" me gusta venir, me gusta la ciudad, el trato de la gente, no lo esperaba, el cariño de toda la gente es algo hermoso".