Lucas Vázquez sacó la cara por el Real Madrid tras empatar con el Elche

El jugador del Real Madrid no desestimó el esfuerzo que tuvo su equipo para rescatar el empate ante Elche

Por: Alejandro Liporacci 23 de Enero 2022 · 16:22 hs

Este domingo el Real Madrid en su regreso al Santiago Bernabéu vivió una nueva batalla ante el Elche, que no terminó con victoria para los merengues pero volvió a mostrar una remontada para rescatar un punto a favor de los de Ancelotti. Un 2-2 que no ayuda demasiado al Madrid pero que al menos, para Lucas Vázquez no significó una derrota.

"Al final hay que irse contento porque íbamos 0-2, creo que el equipo de mosto través mucho coraje, muchas ganas de ganar. No faltó acierto, hicimos ocasiones suficientes para llevarnos el partido, pero hay que irse contento por la imagen del equipo por ese empate", indicó Vázquez al término del encuentro.

Sobre el apoyo que recibió Benzema luego de fallar el penalti que pudo darle la ventaja en un principio al Madrid, el lateral derecho expresó: "Hay que hacerlo más. A Karim en ese momento no le sirva para nada un silbido. Le viene bien el aplauso de nuestra afición. Así lo ha demostrado. Es un gesto espectacular y seguro que Karim, marcará en su próximo penalti".

"Quizás sí acusamos el cansancio. Ellos con el 0-1 jugaron su partido y empezaron con pérdidas de tiempo. Vamos a seguir peleando por La Liga con este empate", señaló Lucas tras obtener el 2-2 final en el partido. Lucas Boye y Pérez Milla marcaron por la visita, mientras que Luka Modric y Eder Militão consiguieron los goles a favor del equipo merengue.