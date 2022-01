Luego de la insólita derrota frente a la Juventus, Mourinho destrozó a sus jugadores

La Roma iba derrotando 3-1 a la Juventus, pero cayeron de una manera insólita. Luego del partido, quién sacudió a sus jugadores fue el siempre polémico José Mourinho con una frase tremenda.

Por: Mauro Palacios 10 de Enero 2022 · 07:19 hs

Juventus consiguió una remontada épica. La Vecchia Signora se impuso por 4-3 a la Roma, como visitante, por la fecha 21 de la Serie A, histórica ya que iba perdiendo por 3-1, lo dio vuelta e incluso Wojciech Szczęsny atajó un penal sobre el final. Tras el encuentro, Mourinho, DT del conjunto capitalino, liquidó a sus jugadores.

"Hoy me toca criticar a mi equipo. Hubo 70 minutos muy buenos pero luego vino un colapso psicológico. A mis jugadores les llegó el miedo. Un equipo con personalidad no habría tenido problemas. Para mis jugadores ha sido un problema y han tenido complejos por no haber podido ganar ante los equipos grandes".

"El partido de hoy y también en otros encuentros es consecuencia del talento. Falta personalidad y gente que sepa manejar las emociones y el juego".

De esta manera, Juventus luego de conseguir una épica victoria, llega a los 38 puntos, continua quinto, en zona de Europa League, soñando con meterse en los puestos de clasificación a la Champions.