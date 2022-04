Luego del escándalo, Salvio se entrenó en Boca

Eduardo Salvio retomó su actividad en el Xeneize, luego de vivir ayer una jornada especial tras haber sido imputado por la denuncia de la madre de sus hijos.

Por: Mauro Palacios 15 de Abril 2022 · 11:16 hs

Eduardo Salvio se reincorporó esta mañana con el plantel de Boca tras haberse ausentado ayer de la práctica debido al proceso judicial en el que quedó envuelto tras la denuncia de su expareja, Magalí Aravena.

La mujer denunció que la atropelló con el auto y por la cual quedó imputado por lesiones en contexto de violencia de género.

El Toto arribó al predio de Boca a las 8:10, e ingresó por una puerta de servicio y no por la principal, acompañado por dos amigos, que lo llevaron en un auto que no es el de Salvio porque el jugador no puede manejar por un mes después de lo sucedido en la madrugada del miércoles al jueves.

Habrá que ver si Battaglia decide tenerlo en cuenta para el partido de este domingo, cuando Boca reciba a Lanús en La Bombonera. El entrenador tendrá un careo con el jugador para saber como se encuentra.