Luis Díaz preocupado por una pérdida en el Liverpool

El delantero colombiano se encuentra a la expectativa del futuro de un importante baluarte del club

Por: Alejandro Liporacci 06 de Marzo 2022 · 15:28 hs

La imponente llegada de Luis Díaz al Liverpool no está siendo lo más satisfactoria para el atacante colombiano, aunque su estreno en el equipo de Anfield ha sido espectacular, con goles, buen juego y ya un título bajo el brazo; una noticia le ha tambaleado su lugar en el club.

El ex delantero del Porto que se unió al conjunto red por petición del técnico Jürgen Klopp, se encontraría preocupado por su lugar en el Liverpool debido a la incertidumbre que se ha generado alrededor del entrenador alemán con respecto a su renovación con la institución.

Klopp que tiene contrato hasta junio de 2024, no ha dejado claro que hará con respecto a su futuro: si ampliará su vínculo con el elenco de Anfield, buscará nuevos horizontes o si en cambio se tomará un tiempo sabático.

El exitoso entrenador alemán ya había declarado meses anteriores que deseaba tomarse un descanso de la actividad profesional y pasar mayor tiempo con su familia, a comparación de los últimos años.

Luego del título en la Copa de la Liga ante el Chelsea, el club de acercó a él para empezar un proceso de renovación pero Klopp volvió a recalcar sus palabras de hace meses en su última rueda de prensa.

"El plan sigue siendo el mismo, nada cambió realmente y si decido irme en 2024 no será por la calidad de la plantilla. Todo lo que hagamos será a largo plazo. Este club debe ser aún mejor cuando ya no esté aquí. No importa cómo", afirmó Klopp.