Luis Díaz se tiene que ir del Porto "sí o sí"

El Porto obligado a vender a una de sus estrellas para poder aliviar la crisis financiera

Por: Alejandro Liporacci 12 de Diciembre 2021 · 13:46 hs

En lo deportivo y económico el FC Porto no pasa por su mejor momento, esta es viene de ser eliminado para ir a los octavos de la UEFA Champions League y ha sido relegado a la Europa League, situación que golpea al conjunto de los dragones en la posibilidad de mantener su plantilla actual o en la sanidad de su situación financiera.

El no continuar en el máximo torneo de clubes ha supuesto un golpe económico que no esperaba el equipo lusitano y está situación haría que el club se vea en la obligación de vender a algunos de sus jugadores más importantes, y allí entraría el atacante colombiano Luis Díaz. Un jugador que ha ido a más en las últimas temporadas, situación que no ha pasado desapercibido para diferentes clubes.

El rendimiento que ha tenido Díaz tanto en la liga portuguesa como en la última edición de la Champions League, donde con sus goles destacó en un grupo que tenía a equipos importantes Liverpool, Atlético de Madrid o el Milán. Tras su frustrada salida hacia el Everton al final del mercado veraniego, diferentes equipos se han interesado en la situación del jugador y saben que la institución lusa deberá verse obligado a ceder y vender.

Barcelona o Bayern Múnich ya preguntaron por el atacante, pero estaría siendo precisamente el Liverpool, el equipo más interesado en hacerse con sus servicios. El próximo lunes con el sorteo de Champions y Europa League, los rivales tanto para los ingleses como portugueses pudiera incidir sobre un posible traspaso del cafetero en el mercado invernal.