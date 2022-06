Luis Enrique orgulloso tras el triunfo español

El técnico de La Roja analizó en rueda de prensa el triunfo ante los suizos

Por: Alejandro Liporacci 10 de junio 2022 · 08:41 hs

Este jueves en Suiza, la 'Furia Roja' consiguió una importante victoria en la Liga de Naciones ante el elenco helvético gracias a un solitario gol del volante Pablo Sarabia. Un triunfo qué representó el primero para España en esta nueva edición de la competición, y Luis Enrique destacó el trabajo de los suyos en el compromiso.

"El balance es el mismo que puedo hacer sin haberlo analizado. Está condicionado por el resultado. El equipo ha querido seguir jugando desde atrás a pesar de algunos errores. Suiza llevaba 23 partidos oficial sin perder en casa, ocho años. Hay que darle valor. Los errores son parte del fútbol", expresó Luis Enrique.

"(Unai Simón) No me pone nervioso nunca. Ninguno de los tres porteros. Necesitamos que el portero genere la primera superioridad. Él lo hace espectacular. Comete errores como Pepe, Lucas, Manolo el del Bombo... No conozco otra manera de jugar y no quiero conocerla. Es lo que hay. No salimos a base de gorrazos. Lo tenemos asimilado", comentó.

"El resultado condiciona todo. Así funciona el fútbol profesional. Suiza llevaba 8 años sin perder un partido oficial en su casa: 23 partidos. Hoy creo que hemos sabido imponernos con nuestro estilo. Muy contento", indicó el técnico.

"Morata ha estado espectacular. Necesitamos que el 9 venga a recibir. Me atrevería a decir que Marco Asensio ha estado también a un alto nivel como 9. ¿Gavi? No sé que podemos esperar de él. Que siga siendo como es, un niño, un adolescente mejor dicho... con una personalidad para jugar al fútbol que nadie ponga en duda", agrego el entrenador español.