Luis Romo cuenta todo sobre su futuro en Cruz Azul

El futbolista desea poner rumbo a Europa

Por: Gerardo Romero 26 de Diciembre 2021 · 12:55 hs

El mediocampista Luis Romo ha estado inmerso en una serie de rumores que señalan la posibilidad de un cambio entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey. Sin embargo, el peruano resaltó que su único deseo es jugar en Europa y no aceptará ningún tipo de acuerdo para mantenerse en el balompié azteca.

Romo tuvo grandes posibilidades durante el último mercado de emigrar a Europa con el Getafe de España, aunque al final no se logró su salida porque las ofertas no cubrían con las expectativas, pero dejó claro que su deseo de ir al viejo continente es igual de fuerte que el que tenía Orbelín Pineda.

“Nunca pensé irme libre, siempre intenté traer algo para Cruz Azul, pero a mí lo que me compete es en lo deportivo, necesito jugar, ponerme al 100 por ciento porque así me quiera ir libre, si no estoy en mi mejor momento, no voy a poder dar ese salto", expresó el mediocampista durante una entrevista para TUDN.

"Voy a hacer todo lo posible por ir a Europa, todo lo que esté en mis manos y sea lo que sea que implique lo voy a hacer porque es mi sueño y si yo renuncio a él me estaría traicionando, entonces voy a hacer todo por salir, pero a Europa, a eso me refiero porque luego dejas esos paréntesis abiertos y la gente piensa que no está feliz donde estás y tampoco se trata de eso”, añadió.

Para finalizar, Romo resaltó que está “muy tranquilo” con los cementeros, pero resaltó que entiende el complicado estado de los clubes a causa de los estragos causados por la pandemia de la Covid-19.