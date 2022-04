Luis Tena opina sobre el futuro del Tata

Conocedor del dia a dia en la Selección de México, Luis Fernando Tena, entrenador de Guatemala, habló sobre Gerardo Martino y su futuro.

Por: Mauro Palacios 27 de Abril 2022 · 11:46 hs

Un viejo conocedor de la Selección Mexicana es Luis Fernando Tena, su extensa carrera lo coloca en un lugar importante a la hora de opinar y ser escuchado, recordar que fue ayudante de campo, vivió el proceso de José Manuel de la Torre en 2013.

Aprovechó el momento para entregar su apoyo a Gerardo Martino, a quien no podrá saludar este miércoles en el amistoso entre México y Guatemala por un tema de salud del Tata.

“Ha sido un proceso como todos, con baches, pero los resultados lo han respaldado y yo creo que se debería mantener al técnico, no hay por qué cambiar, y no sólo ahora, sino para el siguiente ciclo mundialista incluso. No entiendo por qué en México nos gusta cambiar siempre de entrenador”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

“Representa una gran oportunidad para todos nosotros, porque enfrentar a México siempre es importante. No ponemos pretextos por lo que sucedió, hay que jugar. ¿Qué voy a sentir yo? No lo sé, porque estuve de aquel lado durante tres años, como auxiliar en la Mayor o técnico en la Sub-23, pero siempre es muy importante un juego de preparación contra México, porque no es amistoso”.