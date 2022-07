Luka Modric envió un duro mensaje a Kylian Mbappé

El mediocampista croata concedió una entrevista a pocos días de volver a los entrenamientos del Real Madrid

Por: Alejandro Liporacci 02 de julio 2022 · 11:48 hs

Durante este sábado se reveló una entrevista concedida por el mediocampista croata Luka Modric a un reconocido medio de su país, el mismo decidió dedicar unas palabras sobre el gran objetivo del conjunto blanco para la nueva temporada. Y además, también aprovechó para dedicar unas palabras para el frustrado fichaje de Kylian Mbappé.

"Ganamos al PSG, City, Chelsea y Liverpool y lo dicen sin reparo. Siempre existe esa tesis de que ganamos de milagro, pero no es verdad. Aún así no me importaría que se repitieran esos escenarios", indicó.

"Desde hace mucho tiempo lo merece. Ha callado a todos sus críticos y los acabó convirtiendo en fans. Es con el que más disfruto jugando", aseguró sobre el Balón de Oro para Karim Benzema

YA NO PIENSAN EN KYLIAN MBAPPE

"Todos pensábamos que vendría, pero no fue así. Ningún jugador está por encima del club. Es su decisión y ahora tendrá que vivir con ella. El Real Madrid es el más grande, por encima de todos los jugadores, y así lo será siempre”, afirmó el volante balcánico.

EL MADRID SIEMPRE SERÁ EL MÁS GRANDE

"El día de mañana, cuando nos vayamos los mayores, ellos seguirán ganando. Al final todos pasamos, pero el Real Madrid es eterno", expresó el '10' merengue sobre el futuro que le esperan a los Valverde, Camavinga, Vinicius, Tchouameni, Rodrygo, y el resto de jugadores jóvenes que estan en el Real Madrid.