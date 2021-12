Lukaku podría volver a Italia, según su agente

El agente de Romelu Lukaku revelo que el delantero del Chelsea podría volver algún día a la Serie A.

Por: Facundo Agudo 11 de Diciembre 2021 · 14:27 hs

Lukaku dejo el Inter en el verano pasado tras dos temporadas en un grandioso nivel y volvió al Chelsea a cambio de 115 millones de euros, pero el agente, del delantero confirmo que el regreso de Lukaku a la Serie A pude ser posible en un futuro cercano.

Es el mejor jugador que tengo, pero no es al que gestiono más fácilmente. Yo fui el artífice del traslado de Antonio Conte al Chelsea y, tras la victoria de la Premier League, quería a Lukaku. Romelu jugaba para el Everton en ese momento. Hablé con él y le dije que Conte habría sido el entrenador ideal para él, pero eligió al Manchester United. Después de un año, una vez que dejó a su agente anterior, me llamó con un nuevo número. Me dijo que todo lo que le había dicho la primera vez que nos conocimos se había hecho realidad. Así que quería que me convirtiera en su nuevo agente», explica Pastorello, manager del delantero.

“El United tenía un acuerdo con la Juventus para llevarse a Dybala y Mandzukic, Romelu ya había hablado con Sarri y Cristiano Ronaldo. Logramos convencer a Zhang de que planteara la oferta y creo que su fichaje cambió la balanza en Italia, con todo el respeto debido a sus ex-compañeros»., pero eso un fue así, el Inter de Conte logro llevarse al delantero y lo demás fue historia.

Pero para cerrar la entrevista, Pastorello confeso: “Sí, Romelu está enamorado de nuestro país”, dejando abierta las puertas a un posible regreso del delantero a la serie A.