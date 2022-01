Lukaku y Tuchel llegaron a un acuerdo de paz

El entrenador del Chelsea y el delantero belga, Romelu Lukaku tuvieron una reunión para aclarar todos los problemas.

Por: Facundo Agudo 04 de Enero 2022 · 15:06 hs

Tras las duras declaraciones de Lukaku para Skysports, donde dejo en claro su descontento con el Chelsea, la situación entre el jugador y el club no es la mejor. Lukaku afirmo que le gustaría regresar al Inter, club donde tuvo un gran desempeño. Todas estas palabras del delantero fueron previas al duelo ante el Liverpool, partido clave por la lucha por el titulo de la liga inglesa.

Estas palabras de Lukaku, no le cayeron bien al Thomas Tuchel, quien en la rueda de prensa previa al partido ante el Liverpool afirmo: “Sinceramente no me gustaron sus declaraciones. Trae ruido que no necesitamos. No queremos hacer más bola del asunto. Hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario. Sus palabras no reflejan su actitud en el día a día”.

Tras todos estos idas y vueltas verbales, Tuchel y Lukaku decidieron juntarse a fumar la pipa de la paz para reestablecer la relación por el bien del vestuario y del club, recordemos que Chelsea abono 115 millones de euros por la ficha del delantero y lo ideal es que el jugador vuelva a jugar, pero lo mas seguro es que en el próximo verano el delantero abandone el club.