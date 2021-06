MLS: Golazo de un argentino para darle la victoria a su equipo

New England se enfrentaba a New York Red Bull y el delantero argentino Gustavo Bou, marco un tremendo gol para darle la victoria a New England.

Por: Facundo Agudo 25 de Junio 2021

Gustavo Bou, puso el 3 a 2 para darle la victoria a New England frente a New York Red bull y de esta manera su equipo quedo puntero del torneo. El gol de Bou quedara grabado para siempre en la memoria de todos los hinchas de New England, no solo por el resultado épico del partido si no, por la magnitud del gol.

Gustavo Bou, ex jugador de Racing Club arranco la jugada desde su propio campo tras un pase del español Carles Gil, de ahí en adelante todo fue de Bou. El delantero encabezo una contra letal, donde se fue de lleno al arco rival, al entrar al área no dudo y su instinto goleador fue capas de esa tremenda definición con pierna izquierda para dejar sin reacción alguna al arquero y poner el tercer gol de su equipo, el que le daría la victoria.

Al termino del encuentro el DT de New England, Curt Onalfo, publico en Twitter, ““¡Orgulloso del esfuerzo de los muchachos para llevarse los tres puntos!”, en la foto se lo puede ver con Gustavo Bou.

Con esta victoria, New England lidera la conferencia este con 23 puntos y se despeja cada vez mas de su inmediato perseguidor, Orlando City, el domingo el equipo de Bou visitará a FC Dallas equipo que se encuentra ultimo en la conferencia oeste, por que lo que se podría decir que New England seguirá estirando su racha de victorias.