Manchester City rindió homenaje a David Silva y Kompany

La directiva del club erigió dos estatuas de los futbolistas

Por: Gerardo Romero 29 de Agosto 2021 · 12:46 hs

La directiva del Manchester City de la Premier League decidió hacer un emotivo homenaje para sus exfutbolistas David Silva y Vincent Kompany, por lo que revelaron dos estatuas en honor por sus destacadas trayectorias con el club inglés.

La revelación de estas estatuas se realizó junto a una gran celebración en horas de la noche del sábado, las cuales estuvieron acompañadas por efectos de luces desde el estadio.

“Realmente no esperaba ser reconocido por un gran club de esa manera. Mi esposa es de Manchester, mis hijos nacieron en Manchester y regresan a un lugar donde pueden ver algo que representa lo que su papá ha logrado y eso es algo que no puedo describir", comento Vincent Kompany ante este honor.

Estas estatuas fueron presentadas durante un evento previo a la jornada 3 de la liga inglesa, duelo en el que los Citizens golearon 5 por 0 al Arsenal. La decisión se dio como reconocimiento a la exitosa trayectoria de estos futbolistas con el equipo, logrando importantes hazañas.

“Cuando vi la estatua por primera vez, me sentí bien, pensé que era como yo. Esta estatua realmente representa la forma en que me gusta jugar, me encanta la pose que ha elegido el escultor. Realmente me recuerda a aquellos momentos en que estuve en el juego de campo y ese momento en el que tuve que encontrar al delantero", expresó David Silva.

David Silva firmó parte del Manchester City por 10 temporadas, en las que levantó 4 títulos de la Premier League, 2 FA Cup y 5 copas de la liga. Por su parte Vincent Kompany estuvo 11 años con el equipo, sumando 4 ligas, 2 FA Cup y 4 copas de la liga.