Manchester City sigue imparable en la Premier League

El Manchester City de Pep Guardiola venció al Chelsea y aumentó su ventaja en la Premier League

Por: Alejandro Liporacci 15 de Enero 2022 · 15:34 hs

En un partido que se definió con un golazo del belga Kevin De Bruyne, el Manchester City de Pep Guardiola volvió a demostrar porque es el líder absoluto de la actual temporada de la Premier League tras derrotar en el Etihad Stadium al Chelsea de Thomas Tuchel, y aumentar su ventaja en la clasificación.

El equipo ciudadano logró dominar al elenco londinense a lo largo del compromiso, dominando como es habitual la posesión y las acciones ofensivas a base de su dinámico juego. El primer tiempo fue todo para el City, pero sin lograr romper el cero en el arco de Kepa Arrizabalaga.

Finalmente el gol del Manchester llegaría en la segunda parte, una gran jugada entre Joao Cancelo (que llegó a las 12 asistencias en la actual temporada) y Kevin De Bruyne, tuvo al belga anotando un impresionante gol que terminó siendo imparable para el portero español. Un gol para cumplir la inoxidable 'ley del ex' y aumentar a 13 puntos la ventaja del City en la Premier League.

Con el triunfo ante el Chelsea, Pep Guardiola y su Manchester acumulan doce victorias consecutivas en el campeonato, el equipo no ha perdido un sólo punto desde octubre (derrota 0-2 vs Crystal Palace). "No podemos olvidar que jugamos contra el campeón de Europa (...) Qué bien defienden, creamos bastantes ocasiones para ganar. Teníamos la intención de ganar el partido desde el minuto uno", señaló Guardiola tras el final del partido.