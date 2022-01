Manchester United suspende a una de sus estrellas por agresión sexual

A raíz de los recientes hechos el Manchester ha decidió separar del grupo a Mason Greenwood.

Por: Facundo Agudo 30 de Enero 2022 · 18:23 hs

Luego de que la novia de Greenwood, Harriet Robson haya acusado al delantero de violencia doméstica y agresión sexual, el Manchester United ha tomado la decisión de separar al jugador del resto del grupo de forma indefinida.

Robson publico en historias de Instagram, donde se la puede ver claramente golpeada y con sangre, además de un audio donde se escucha a Greenwood, abusando sexualmente de ella. Las fotos y audios fueron eliminados de la cuenta de Harriet Robson.

Tras conocerse los hechos el Manchester United emitió el siguiente comunicado: Somos conscientes de las imágenes y denuncias que circulan en las redes sociales. No haremos más comentarios hasta que se hayan establecido los hechos. El Manchester United no aprueba la violencia de ningún tipo”, dijo el club. Ahora, han emitido un nuevo comunicado dando a conocer las medidas tomadas: “Mason Greenwood no volverá a entrenar ni jugar partidos hasta nuevo aviso”.

Los hechos están siendo investigados por la policía y pronto se conocerán mas detalles.