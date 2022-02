Manchester United volvió a decepcionar y una leyenda pidió técnico nuevo

Manchester United vuelve a empatar y una leyenda pide un nuevo técnico

Por: Alejandro Liporacci 26 de Febrero 2022 · 17:18 hs

Este sábado el Manchester United volvió a dejarse puntos en Old Trafford, y mantiene su irregular paso en la presente temporada. Los Diablos Rojos igualaron 0-0 y una ex leyenda del club ha pedido la llegada de un técnico sudamericano en sustitución del alemán Ralf Rangnick. Las críticas se han podido no solamente en los jugadores del United sino también en la figura del entrenador germano.

En un partido que el Manchester United dominó y mostró una mejor cara en lo colectivo, los red devils se volvieron a complicar a la hora de definir y no pudieron vencer al viejo conocido Ben Foster, que defendió la portería del Watford. Los jugadores del Manchester United lo intentaron durante los 90 minutos del encuentro pero finalmente el conjunto de Roy Hogdson resistió, y logró sacar un punto en su visita al Teatro de los Sueños.

La situación que vive actualmente el Manchester, está elevando las opiniones sobre el rendimiento del club así como la de su entrenador Rangnick. Una leyenda del club como Roy Keane, criticó duramente al técnico alemán: “Aunque la situación en el equipo puede cambiar pronto, no creo que todo sea pesimismo, están pasando cosas también buenas, pero es evidente que hay que dar ya con el entrenador”. “Si el que manda no tiene razón todo se derrumba”.

De igual forma el ex mediocampista dejó claro que sí por el fuera, el nuevo entrenador del United sería Diego Simeone: “Simeone es el nombre, ve a buscarlo, es un gran personaje. Ha hecho grandes cosas. Es un gran entrenador, una gran personalidad (...) Además, no se mete con los jugadores”.