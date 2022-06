Maradona recuerda su gol en el Azteca a 36 años

El Gol del Siglo, en primera persona, se cumple un nuevo aniversario del gol más espectacular de todas la historia del fútbol y que mejor que el propio Diego Maradona contando su obra maestra frente a Inglaterra.

Por: Mauro Palacios 22 de junio 2022 · 10:19 hs

El 22 de junio de 1986 marcó un antes y un después en la historia del fútbol. La Selección Argentina derrotó por 2-1 a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 1986 con los dos goles más emblemáticos de Diego Armando Maradona, el tan ingeniosamente llamado, la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

Muchos años después, Diego Armando Maradona participó de un documental que repasó los siete partidos de Argentina en el Mundial de México 1986.

Aquel partido frente a Inglaterra, se vivió como una final desde la previa, por lo que había sucedido en la Guerra de Malvinas.

En una nota realizada hace unos años, Diego comenzó su relato con una frase que resume la historia. "Yo creo que es un gol soñado...no porque lo haya hecho yo. Como dice el Negro Enrique, que me dejó solo. Dice que me dio un pase que me dejó solo. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota".

"Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota para adelante. Se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano, pero yo venía a cien por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear lo veo a Shilton, que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo... Todo el arco me tapaba. Entonces, le amago, la juego cortita...", afirmó.

Por último, Diego se refirió a la definición, que significó el 2-0 parcial para la Selección Argentina. "Shilton queda despatarrado y la empujo... y siento una patada de Butcher en la derecha, en el tobillo. Me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió. Después del partido me quedó el tobillo así de la patada de Butcher", finalizó Maradona.