Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa picante, sabe que molesta su continuidad

El entrenador de River Plate habló ante los medios de comunicación y liberó varias dudas, su continuidad, la crisis y los planteos del plantel.

Por: Mauro Palacios 19 de julio 2022 · 16:12 hs

Siempre vale la pena, escuchar y atender en las conferencias de prensa de Marcelo Gallardo. Sus frases, su rostro, sus gestos y como acentúa cada palabra bien pensada.

"Entiendo que moleste mi permanencia cuando aún no se dan los resultados, o que alguno le moleste, y es un mérito, se tiene que ver como un logro la permanencia. En una sociedad donde todo se detruye tan rápido. Tenés que tener convencimiento real".

"Cuando no se sostiene a un entrenador, cuando se lo despide, propongo que también se vaya el que lo llevó...piensen lo que sería eso".

"Lejos estamos de pensar que todo está terminado. Mi permanencia se construyó a través de muchísimos años que no depende de un mal resultado. Construímos algo mucho más sólido que eso"

Molesto, aunque aclare que no gasta tiempo ni energías en trascendidos, que se hable de reuniones entre los líderes y él, sobre sus exigencias. Charlas que quizá existen desde hace ocho años pero que circulan en la prensa con intenciones negativas cuando el equipo no viene de la mejor manera.

"No hay crisis acá y no la van a encontrar. Hemos construido algo más sólido, el hincha de River no se confunde".

"En los últimos partidos encontré buenas sensaciones futbolísticas para creer que podemos empezar a crecer".

“Es una pregunta que no es para ahora”, contestó Marcelo Gallardo al ser consultado sobre si veía el año 2023 al frente del equipo y aclaró, "Mi proyección es esta, lo que mencioné hace un momento, ocuparme de estos momentos. Son tres meses y medio en los que nosotros tenemos que trabajar”.