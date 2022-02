Marcelo Gallardo se rindió ante Juan Fernando Quintero

El técnico de River elogió al colombiano y demostró su alegría por contar con él

Por: Alejandro Liporacci 27 de Febrero 2022 · 14:05 hs

Este sábado el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, pasó por rueda de prensa y entre sus respuestas de cara al partido contra el Racing de Fernando Gago; el entrenador millonario habló de la vuelta de Juan Fernando Quintero al equipo y se deshizo en elogios por tenerlo nuevamente en su plantilla.

Durante su alocución, Gallardo respondió a la idea en su juego de no jugar con un "único número 10" en su equipo; pero entre las opciones sobresalió el nombre del colombiano: "Tengo un montón de números 10. ¿Enganche? No sé qué significa. El creativo, el que conecta líneas, el que es pensante, el que tiene buena ubicación. Tenemos varios de esos. El jugador en la actualidad tiene que hacer un poco de todo".

"No podés quedarte con la creatividad y el talento si no le das el valor de las otras cosas que vienen a acompañarlo. Somos un equipo muy funcional en sentido de no dar referencias, que todos hagan un poco de todo. Y eso nos ha dado resultados y muchos jugadores han encontrado espacio dentro de nuestros equipos", indicó el técnico millonario.

"No hay parecidos, pero sí tenemos de distintas características. Juanfer sería el jugador por naturaleza y por creatividad y talento e ingenio... Ése sería el jugador que tenemos como la muestra de la creatividad", agregó Gallardo sobre el jugador colombiano, que ya fue importante en el pasado para River y ahora volvió a vestirse con los colores del club.