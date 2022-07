Más que Europa, Más Monumental, así quedará el estadio de River Plate

Se presentaron las nuevas obras en el estadio más imponente de sudamérica y uno de los más grandes de América.

Por: Mauro Palacios 29 de julio 2022 · 12:41 hs

Jorge Brito, presidente del Club Atlético River Plate y máxima autoridad de la institución, habló durante la tarde de ayer con los medios de comunicación, presentó el proyecto final, para mediados de 2024 el nuevo Estadio Mâs Monumental, como se encuentran las obras actualmente.

Además, a Codere, la casa de apuestas online española, como nuevo Main Sponsor a partir del lunes 1 de agosto hasta mediados de 2025.

“Somos conscientes y escuchamos al hincha, pero hay cuestiones técnicas. Los nuevos estadios van hacia colores oscuros por la durabilidad y el gris tiene que ver con River también. El rojo se vuelve rosa en cinco años y el blanco no es recomendable al no tener techo”.

“No tenemos pensado techar el Monumental, pero hay que soñar, sería algo muy bueno. Desde lo económico es muy costoso, aunque no hay que descartarlo en un futuro”.

“El tema de recitales es importante, tenemos ingresos por 6 millones de dólares este año. Tendremos tiempo para recuperar el campo de juego y además llevará un protector sobre el césped”.

“Es un orgullo que una marca internacional y de tanto prestigio siga confiando en River y que opten por agrandar el acuerdo y ser nuestro main sponsor. Estamos muy contentos por esta nueva oportunidad que se genera , para que River y Codere se puedan potenciar mutuamente”.

“Cuando en 2024 el equipo inaugure el nuevo Más Monumental, la marca Codere lucirá en el pecho de la camiseta”.

“Hoy no estamos buscando a nadie por la salida de Braian Romero. Hasta el 8 de agosto tenemos la chance. Si aparece la oportunidad de un jugador que el técnico considere necesario en este momento, lo evaluaremos. Ahora no hay nada concreto”.

“Esto no implica que si surgiera una oportunidad de un jugador que el técnico considerara apropiado para este momento, no lo pudiéramos analizar desde la dirigencia para hacer como hacemos siempre, si es compatible la necesidad del futbolista con la capacidad económica y financiera que tenemos, llegaremos a un acuerdo. Hoy no hay nada concreto ni ningún jugador con el que estemos trabajando”

“Ayer vendimos a Braian Romero, el jugador nos pidió salir. Creíamos que era algo genuino y que nos servía a todos. Le agradecemos y le deseamos la mejor de las suertes”.