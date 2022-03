Matías Almeyda negó su regreso al fútbol mexicano

El técnico argentino hablo en rueda de prensa sobre los rumores que lo acercan nuevamente a la Liga MX

Por: Alejandro Liporacci 04 de Marzo 2022 · 15:57 hs

Desde su salida de las Chivas de Guadalajara después del Torneo Apertura 2018, el nombre del técnico argentino Matías Almeyda ha estado relacionado con diversos rumores y su regreso al fútbol mexicano.

Actualmente al 'Pelado' Almeyda ya se le ha vuelto a relacionar con volver al Rebaño Sagrado y ser el sustituto de Michael Leaño. El técnico argentino es muy querido dentro de la institución rojiblanca por los títulos que ganaron bajo su tutela.

Sin embargo el argentino ha dispersar los rumores, y mientras se prepara con su San José Earthquakes para la semana 2 de la MLS. Almeyda pasa por nada de prensa y hablo de su nombre ligado a los rumores de Chivas y el resto de la Liga MX.

“No sé si está hecho al propósito que salga mi nombre para no ser llamado o por ahí tengo mucha gente que me quiere y que me quiere otra vez en el futbol mexicano. Cuando fue lo de la Selección pasó eso, estaba mi nombre por todos lados”, aseguró Almeyda.

“Cualquiera que está en el mundo del futbol puede decir que el que se está vendiendo soy yo, y yo no me vendo. Estoy lejos de eso. Mucha gente lo puede hacer al propósito para que no me llamen, y otros que lo pueden hacer porque tienen ganas de verme en el futbol mexicano, porque saben el cariño y amor que le tengo a esa Liga, pero nadie ha tenido contacto conmigo”, informó el argentino.