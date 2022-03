Matías Kranevitter es duramente castigado por la agresión a Soteldo

Se viralizó en las últimas horas, la dura agresión de Matías Kranevitter a Yeferson Soteldo en el clásico Regio disputado este sábado.

Una agresión en pleno Clásico Regio de Matías Kranevitter sobre Yeferson Soteldo que no se vio, se viralizó en las últimas horas.

Se ve claramente que en una jugada en el segundo tiempo donde el venezolano dio un pase para una acción de peligro, su rival llegó por detrás para agredirlo.

Se ve claramente a Matías Kranevitter esperado a que Soteldo deje de tener la pelota en su poder, para que segundos después con el brazo izquierdo le aplique un golpe cobarde sobre la nuca y lo deje tendido en el suelo.

La agresión no fue reportada ni por el cuarto árbitro ni por el juez central que estaba muy cerca de la jugada, algo que parece increíble que no juzgara o que el VAR no avisara de la misma.