Matías Vuoso, clave para importar la Sputnik V al futbol mexicano

El ex seleccionado mexicano servirá como contacto entre el empresario que busca importar la vacuna rusa y los equipos del futbol mexicano que quieran comprarla

Por: Xavier Mejía 08 de Abril 2021 · 09:04 hs

Matías Vuoso, ex jugador del América y Santos, conoció durante la Pandemia a Jesús Ortega, el mexicano que busca traer a México la vacuna Sputnik V. El ex goleador de la Liga MX sería clave en el contacto entre el empresario y los equipos del futbol mexicano que estén interesados en adquirir la vacuna contra el Covid-19, vía la iniciativa privada.

“Tenemos la posibilidad de tener acceso al equipo Guadalajara y al Oro de Guadalajara, estos hasta ahora, el Santos. Tenemos una buena comunicación con Matías Vuoso, que es muy querido en Torreón, hay la propuesta y él nos ofreció poder platicar con el gobernador de Morelos (Cuauhtémoc Blanco) y otros equipos”, comentó Jesús Ortega, el empresario que busca traer 10 millones de vacunas Sputnik V a México.

“Se habló con Villa (Germán), es una persona muy cercana a Cuauhtémoc. Estamos con la posibilidad de hablar con ellos, buscando cartas de intención, para saber y tener una claridad de cuántas dosis podemos estar manejando, en caso de que sea posible”, agrega.

Jesús Ortega y Matías Vuoso coincidieron al tratar de traer algunos insumos para combatir la Pandemia el año pasado, ahora el también ex seleccionado mexicano puede ayudar a que la vacuna contra el Covid-19 llegue a los equipos del futbol mexicano.

“Lo de Matías Vuoso fue a través de amigos, es una excelente persona, el año pasado quisimos hacer un negocio, con una necesidad de la Pandemia, y recuerdo que es una persona cauta, comprometido con él mismo y no te dice cosas que no puede cumplir. Fue a través de amigos que lo cumplimos, que hemos tenido la oportunidad de convivir, es una de las mejores personas que he conocido, que te encuentras en cualquier parte y te da una foto, es un excelente ser humano, jugador, que le dio muchas cosas a Santos como al América. En donde dice que nunca iba a jugar era en Chivas”, recuerda el empresario que espera firmar el contrato con Rusia en los próximos días.

En la Liga MX, algunos directivos han reconocido que meditan la posibilidad de comprar vacunas contra el Covid-19 para sus equipos, si se abren a la venta al público, y Matías Vuoso podría ayudar a consumar esa alternativa.