Mauro Icardi otra vez en offside: recibió un nuevo mensaje de la China Suárez

Tras su reconciliación con Wanda Nara el jugador del Paris Saint-Germain habría mantenido una nueva conversación con la modelo.

Por: 01 de Diciembre 2021 · 21:13 hs

Cuando el Wandagate parecía haber pasado y mientras todo marchaba viento en popa para Mauro Icardi y Wanda Nara un periodista reveló que La China Suárez se habría vuelto a acercar al jugador del Paris Saint-Germain.

Según sentenció Juan Etchegoy, la modelo y actriz se habría puesto en contacto con el futbolista tras la entrevista que le otorgó a Alejandro Fantino y que se transmitió por la plataforma Star Plus.

Según el conductor de Mitre Live La China le habría mandado un mensaje para ponerle un punto final al ida y vuelta mediático y habría sido en un tono tranquilo y amable: "Todo esto se fue de las manos. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa. Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós", fueron las supuestas palabras de la ex Casi Ángeles.

Por su parte Icardi expresó: "Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar".

¿Estará el delantero nuevamente en offside?