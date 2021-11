Maxi Rodríguez reveló la noticia que ningún argentino quería escuchar

El jugador colgará los botines luego de 22 años de carrera

Por: Gerardo Romero 28 de Noviembre 2021 · 13:59 hs

Maxi Rodríguez, conocido por ser el gran verdugo de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006, sorprendió al mundo del fútbol al anunciar su retiro de las canchas luego de 22 años de una exitosa carrera en el deporte rey, lo que sin duda alguna causa una profunda tristeza a la hinchada albiceleste.

La información la dio a conocer Rodríguez a través de su cuenta en la red social Instagram, donde compartió un video donde comparte todos los buenos momentos que vivió en cada uno de los equipos en los que militó durante su carrera y con la selección Argentina.

“Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar, o que como jugadores de fútbol no queremos que llegue, este momento de dar un cierre a la carrera como profesional. Fueron muchos años de carrera y me brindé al máximo, me vacié por completo y ya no tengo más nada para dar”, expresó el jugador.

Además de esto, el medio ofensivo argentino también aprovechó la oportunidad para agradecer a sus abuelos y a su madre por acompañarlo cuando arrancó su profesión como jugador.

“Recuerdo a todos mis equipos, aunque con especial cariño a Newell’s y la selección Argentina. Son las dos camisetas que amo con locura. Me gustaría que me recuerden como un gran compañero y una gran persona que es la mejor huella que puedo dejar. Un abrazo al mundo del fútbol”, concluyó.

Rodríguez tuvo una carrera de 22 años en las que militó en Newell’s Old Boys en tres etapas diferentes, en Peñarol de Uruguay, Liverpool FC, Atlético de Madrid y Espanyol de Europa.