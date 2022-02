Mbappé cuenta todo sobre su futuro en Amazon Prime Video

El jugador francés aseguró que enfrentar al Real Madrid lo cambia todo

Por: Gerardo Romero 08 de Febrero 2022 · 19:30 hs

El delantero francés del París Saint Germain (PSG), Kylian Mbappé, habló recientemente sobre su futuro y su posible vinculación con el Real Madrid, dando como sorpresa que toda plática tendrá que ser pausada, debido a que próximamente serán sus rivales directos en Champions League y no puede entablar conversaciones.

El hecho interesante es que no es porque la directiva del club galo se lo tenga prohibido, sino porque él mismo considera que no debe estar hablando con el rival, de tal manera que señala que con esos encuentros en puerta, muchas cosas cambian.

"¿Si he tomado la decisión sobre mi futuro? No. Jugar contra el Real Madrid cambia muchas cosas. Aunque tenga libertad para hacer lo que quiera en este momento, no voy a ir a hablar con el rival ni a hacer ese tipo de cosas. Estoy centrado en ganar contra el Real Madrid. Y luego veremos qué pasa", dijo Mbappé en Amazon Prime.

Los partidos de Champions League correspondientes a los Octavos de Final se llevarán a cabo el próximo 15 de febrero y el 9 de marzo, por lo que el joven jugador tendrá que esperar hasta después de esas fechas para seguir hablando con los merengues.

A pesar de la posibilidad de viajar a España, el jugador formó parte de la goleada del PSG 5-1 ante el Lille. Además de esto, también tendrá que enfrentarse al Rennes el 11 de febrero.