Mbappé le dice NO al PSG

Mbappé le comunico la peor noticia a su DT, Mauricio Pochettino.

Por: Facundo Agudo 23 de Julio 2021 · 17:19 hs

Pochettino ya ha hablado con Mbappé tras su regreso al club y el joven estrella le ha comunicado muy claramente que no renovara con el club. Desde un primer momento Mbappé ha dejando en claro que no va dar brazo a torcer con su postura de no renovar con el PSG.

El DT del PSG, Mauricio Pochettino se ha caracterizado siempre por tener gran relación con sus futbolistas, un claro ejemplo fue en el Tottenham, donde su relación con las estrellas del plantel, lease, Kane, Delle Ali y Eriksen, era la mejor y entre ellos nacio una hermandad que permitió que esas grandes estrellas siguieran jugando en el club londinense mientras el argentino era el DT.

En el PSG se apoyo en sus jugadores estrellas para poder crear vínculos que permitían la renovación de los jugadores, con Neymar lo han logrado, pero con Mbappé la situación esta un tanto difícil, al punto de que no hay vuelta atrás.

Mbappé ha comunicado que su futuro esta lejos del club parisino, su contrato vence en junio del 2022 y el se ve jugando en otro lado, más precisamente en el Real Madrid, pese a tener una gran relación con los directivos del club y el cuerpo técnico la decisión de Mbappé está tomada, cumplirá con lo que resta de su contrato y en junio del 2022 se convertirá en jugador libre y pasará a otro club.

Por este motivo, el PSG espera poder venderlo antes que finalice su contrato ya que de esta manera el club recibiría algo de dinero para sus arcas.