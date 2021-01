Mbappé le pone las cartas sobre la mesa al PSG y al Real Madrid

Mbappé de 22 años, se encuentra en uno de sus momentos mas decisivos de su carrera, y tras unas declaraciones hechas por el delantero francés, el PSG intensifica los esfuerzos para renovarle. Sin embargo se ve a un Real Madrid que busca una configuración para pagar su sueldo y hacerse de los servicios del jugador.

Por: Xavier Mejía 26 de Enero 2021 · 10:16 hs

Kylian Mbappé ha manifestado abiertamente en que le ha costado asumir una decisión de si quedarse en el Paris Saint-Germain Football Club, con la oferta de renovación que tiene sobre la mesa o buscar una nueva oportunidad en otro quipo, el mismo que puede ser con el Real Madrid.

Mbappé se encuentra en momentos decisivos de su carrera.

En dichas declaraciones, luego del partido ante el Montpellier, el delantero Mbappé deja un mensaje contundente; por un lado, invita al PSG hacer una oferta que sea lo bastante atractiva y que de opciones de ganar la Champions League y ser Balón de Oro y, por otro lado, incitaba al Real Madrid a que realice una oferta económica que iguale o sea superior a la del PSG.

Actualmente, el Real Madrid se encuentra condicionado por las connotaciones económicas que atraviesa debido a la pandemia y sin dejar a un lado un préstamo de 570 millones de euros para la reforma del Estadio Bernabéu, la cual debe comenzar a pagar en 2022.

Para que el Real Madrid logre hacerse de mas jugadores, debe desprenderse de algunos nombres que actualmente integran su plantilla y pidiendo un crédito puede hacer algo de caja.

El problema para el conjunto blanco esta en la cantidad que quiere cobrar Mbappé, por un lado, el PSG va a equiparar en sueldo al francés con lo que cobra Neymar que son 36 millones de euros netos al año y por el otro lado, el Real Madrid solo llegaría a cubrir los 21 millones netos que Mbappé recibe actualmente en el PSG.

El conjunto merengue pudiera tener un as bajo la manga, para así poder igualar la oferta del PSG, que es ofrecerle al jugador una buena remuneración por los derechos de imagen, la cual suele repartir al 50% con la mayoría de los jugadores.

En las declaraciones hechas por Mbappé resalta: “No quiero firmar un contrato y decir un año después que quiero irme porque no quería firmar el contrato. No. Si firmo (la renovación con el PSG), es para quedarme. Y eso merece una reflexión”.

Si el Real Madrir quiere los Servicios de Mbappé debe igual o mejorar la oferta del PSG.

El Madrid realmente si quiere hacerse de los servicios del francés debe pensarlo bien, ya que, si Mbappé puede llegar a cobrar los 36 millones de euros netos que le ofrece el PSG, esta cifra doblaría a los jugadores del conjunto merengue a los que les paga solo la mitad (15 millones de euros netos), como lo es a Bale y Hazard.