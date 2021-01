Mbappé pone en duda su futuro con estas polémicas declaraciones

El joven francés hace pensar a la afición parisina que su salida puede estar más cerca que lejos. Su contrato termina en junio de 2020 y aún no ha sido renovado por la directiva

Por: Manuel Rodriguez 23 de Enero 2021 · 14:41 hs

Días atrás se conoció que Paris Saint-Germain estima pérdidas financieras de 204 millones de euros para final de temporada. Esto abrió la caja de rumores sobre posibles ventas y traspasos que de realizar el equipo para hacer caja y afrontar la próxima campaña con mayor solvencia económica.

Mbappé termina su contrato con el PSG en junio de 2022

Tras ello, Kylian Mbappé -una de las dos estrellas del club junto a Neymar- ofreció este viernes unas polémicas declaraciones que hacen pensar a la afición parisina que su salida puede estar más cerca que lejos. Su contrato termina en junio de 2020 y aún no ha sido renovado por la directiva.

“Estamos discutiendo con el club para encontrar un proyecto. Lo estoy pensando porque creo que si firmo es para estar mucho tiempo. Estoy muy feliz aquí. La afición, el club, siempre me han ayudado. Por eso siempre estaré agradecido. Pero quiero pensar qué quiero hacer en los próximos años, dónde quiero estar”, comentó.

Luego, añadió: “Pronto habrá que tomar una decisión. Si tuviera la respuesta hoy, la habría dicho. Pero no es un deseo de ahorrar tiempo, es realmente un reflejo. No quiero firmar un contrato y decir un año después que quiero irme porque no quería firmar el contrato. Si firmo es para quedarme. Y eso merece una reflexión”.

Mbappé y Neymar, el PSG quizás se p quedar solamente con uno

De tener que escoger a uno entre Mbappé y Neymar, es casi seguro que la directiva elegirá al brasileño. Por ello, desde Real Madrid siguen atento a esta situación, ya que el sueño de Florentino Pérez y de toda la afición merengue es ver a Mbappé vestido de blanco y jugando en el Santiago Bernabéu