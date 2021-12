Mbappé sigue dando pistas sobre su futuro

El delantero francés siguió dejando pistas sobre su futuro en una nueva entrevista

Por: Alejandro Liporacci 05 de Diciembre 2021 · 21:55 hs

Cada vez falta menos para que el delantero Kylian Mbappé tenga potestad para decidir su futuro, luego de no decidir renovar con el PSG (al menos de momento) y con el Real Madrid deseando su fichaje desde hace un par de temporadas y esperando que pueda llegar gratis en el verano.

Luego de haber publicado su polémico cómic de infancia en donde dejaba claro que su sueño de niño siempre ha sido vestir la camiseta merengue, el galo concedió una entrevista al ex futbolista Thierry Henry en donde volvió a dejar pistas sobre el futuro de su carrera, asegurando que "jugaría en un club grande".

"Durante la Eurocopa me hacía muchas preguntas. Hablé mucho con mis padres, sabía que quería salir. Mis padres me decían que me concentrara en el terreno de juego. Quizás ponía demasiada energía en otras cosas", comentó el francés sobre cómo vivió la Eurocopa en medio de su posible llegada al Real Madrid.

Acerca de como se terminó frustrando su salida al equipo merengue, Mbappé fue claro: "¿Decepcionado por no salir? Un poco. Ni es fácil pero pasara lo que pasara, iba a jugar en un gran club. Soy parisino, me siento genial, pero quería descubrir otra cosa".