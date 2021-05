Menospreciado por el Barcelona, el implacable Luis Suárez llegó a sus 22 títulos y celebra con el Atlético de Madrid la obtención de La Liga

Lucho Suárez lloró al ser entrevistado luego del partido y recordó los malos momentos que vivió cuando fue echado por el Barcelona. Ahora celebra sus 22 títulos oficiales con el logro de La Liga con el Atlético de Madrid.

Por: Redacción Pasión Fútbol 22 de Mayo 2021 · 15:18 hs

Con lágrimas en los ojos, y profundamente emocionado, Luis Suárez celebró una nueva Liga en España y llegó a la impresionante suma de 22 títulos oficiales en su carrera.

Como se recordará, el Pistolero uruguayo fue echado miserablemente por el Barcelona, un equipo en el que hizo historia, y que lo cuenta como uno de los máximos goleadores.

Pero Luis no se dejó doblegar y de la mano del Cholo Simeone llegó al Atlético de Madrid, y en una temprada deslumbrante conquistó 21 goles, entre ellos los dos de las remontadas finales ante el Osasuna y el Valladolid.

Entrevistado luego del partido Luis Suárez declaró: “Es difícil la situación que me tocó vivir, cómo me menospreciaron y cómo el Atlético me abrió las puertas. Siempre estaré agradecido a este grandísimo club por confiar en mí. Mi familia ha sufrido conmigo más que nunca. Ahí están mis estadísticas, 5 de 7 ligas”

Como dijimos, Suárez suma su título número 22, a saber:

Uruguayo Especial 2005, Torneo Clausura 2006 y Trofeo Campeonato Uruguayo 2005/2006 con el Club Nacional de Fútbol, de donde surgió.

Luego en el ajax conquistó la Supercopa de Holanda 2006/2007, la Liga Holandesa 2010/2011 y la Copa Holandesa 2009/2010

En su pasaje por Liverpool conquistó la Copa de La Liga 2011/2012

Y en 2011 además se consagró Campeón de América con la Selección Uruguaya.

De allí fue al Barcelona, en donde junto a su amigo Lionel Messi logró los siguientes torneos:

Liga de España 2014/2015

Copa del Rey 2014/2015

UEFA Champions League 2014/2015

Supercopa de Europa 2015

Mundial de Clubes 2015

Liga Española 2015/2016

Copa del Rey 2015/2016

Supercopa Española 2016

Copa del Rey 2016/2017

Liga Española 2017/2018

Copa del Rey 2017/2018

Supercopa Española 2018

Liga Española 2018/2019

Y hoy con su gol decisivo logró nuevamente La Liga Española ahora con el Atlético de Madrid.