Messi causa furor en Argentina con sus nuevos colores

El jugador no es el delantero del PSG, pero tiene el mismo apellido y porta el 10 de Newell’s

Por: Gerardo Romero 09 de Febrero 2022 · 20:40 hs

El fútbol es un deporte que cada día te sorprende más, debido a que recientemente se dio a conocer la noticia que Messi jugará para Newell’s de Argentina portando el icónico 10, aunque tristemente para sus seguidores, no nos referimos al delantero del París Saint Germain (PSG) y capitán de la selección albiceleste, Lionel Messi, sino del joven Joaquín Messi.

Este nuevo Messi, Quien aseguró que no tiene ningún lazo familiar con la leyenda blaugrana, forma parte de la cantera de La ‘Lepra' y forma parte del cuadro que jugará próximamente la Copa Libertadores Sub-20, siendo catalogado como una de las estrellas del club.

"Apenas llegué a Newell's me preguntaron si tenía parentesco. Es una casualidad. En mi pueblo hay tres familias con el apellido Messi. Es natural. Justo me toca coincidir y encima soy jugador de fútbol.Más me relacionan. Encima empecé en Newell's y uso la 10", expresó Joaquín al sitio de la Conmebol.

Un dato más curioso todavía es que comparte el mismo lugar de nacimiento que el astro del PSG pues nació en una localidad cerca de Rosario y como hincha de Newell’s también sueña con ver a su tocayo de apellido defender los colores rojo y negro.

"Sería una cosa impresionante. A mí dame cualquier número, a él la 10 siempre. Con tal de jugar, dame cualquier número", dijo Messi.