Messi habló con Luis Suárez, ¿se sumarán a la rebelión de los jugadores de Brasil contra la Copa América?

La controvertida Copa América está en duda ya que los jugadores de Brasil que militan en Europa le pidieron al entrenador no jugarla.

Por: Redacción Pasión Fútbol 04 de Junio 2021 · 12:02 hs

Los futbolistas brasileños que juegan en el fútbol europeo le pidieron hoy a DT del seleccionado, Tite, y a la dirigencia no participar de la próxima Copa América.



En la conferencia de prensa previa al partido de mañana contra Ecuador por las Eliminatorias sudamericanas, Tite confirmó la reunión con los referentes del plantel pero aclaró que serán ellos los que comunicarán la decisión.



Los jugadores que juegan en Europa le pidieron a Tite y a la dirigencia no participar de la Copa América que finalmente organizará Brasil luego de las negativas de Argentina y Colombia.



La decisión, no obstante, no estaría relacionada a la polémica por la grave situación sanitaria del país y se debería a que los futbolistas quieren aprovechar ese período para descansar luego de una extenuante temporada en Europa.



"Ellos tienen una opinión, se la trasladaron al presidente, y la van a trasladar al público en el momento oportuno. Inclusive, eso tiene que ver con la ausencia de nuestro capitán, Casemiro, aquí en esta conferencia", dijo Tite, quien trató de evitar las preguntas de la prensa sobre la reunión que se produjo antes del entrenamiento en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre.



"Nos compete a nosotros filtrar esta situación, hacer un gran partido y tener el resultado que merecemos", agregó Tite que pidió centrarse en el partido de mañana ante Ecuador, aunque remarcó que él también expresará su postura luego de la doble fecha de Eliminatorias.



De la reunión, además de Tite y los jugadores, participó el presidente de la CBF, Rogério Caboclo, y el director de selecciones, Junhinho Paulista.

Messi habló con Suárez, ¿qué le dijo?

Como se sabe Lionel Messi y Luis Suárez compartieron muchos años en Barcelona y son muy amigos, por lo cual están permanentemente en contacto.

Y esta vez en particular La Pulga le habría preguntado al delantero uruguayo su posición, y la del resto del plantel celeste, con respecto a la participación o no en la Copa América.

Ya a pocos días del certamen, Suárez le habría respondido que Uruguay no encabezará ninguna rebelión y que si el resto de las selecciones arman una estrategia allí decidirán qué hacer.

El propio Suárez y Edinson Cavani, los dos más grandes referentes del seleccionado uruguayo, habían dicho que era inconveniente pensar en un campeonato de fútbol en un momento tan dramático desde el punto de vista sanitario. Pero por lo visto no desean encabezar un movimiento contra el torneo.