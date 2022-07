México en shock: Chicharito Hernández es denunciado

Chicharito Hernández sufrió una fuerte denuncia que dejó a México en shock.

Por: Gigi Wolverg 11 de julio 2022 · 15:47 hs

Chicharito Hernández anda en boca de todos y, al menos en esta oportunidad, nada tiene que ver con su desempeño dentro del campo de juego. A través de su cuenta de Instagram, Sarah Kohan, ex del jugador, relató todo el proceso que debió afrontar para sanar las heridas que le dejó...¿Su separación con Chicharito Hernández?

La relación entre la modelo y el jugador terminó y, al parecer, no fue en los mejores términos. De hecho cada uno estuvo lanzando indirectas sobre la importancia de valorarse a uno mismo, por sobre todo lo demás. Eso, sumado a que a él ya se lo anduvo viendo con otra mujer, fue la gota que rebalsó el vaso.

Mediante una publicación bastante pícara, Sarah Kohan decidió contar todo el proceso que debió sanar para convertirse en la mujer que es ahora. Aunque no habla en primera personal, utilizó un cuento que sí lo hace para describir su situación.

En la publicación comienza relatando lo inocente que era años atrás, creyendo que la gente era verdaderamente como decían ser...Hasta que se sintió cayendo al vacío, soñando con la esperanza de volver a ser quien solía ser. "La vida me dijo: esta es tu oportunidad de crear a alguien nuevo (...) Estoy agradecida por todos los que me empujaron al vacío cuando no estaba lista para volar. Agradezco al dolor, no sería la misma sin él", continúa el relato.

Como era de esperarse, las miradas no tardaron en apuntar a Chicharito Hernández, de quien no se supo más nada relacionado a la modelo y madre de sus dos hijos, Noah y Nala.

Aquí la publicación completa con la que Sarah Kohan buscó describir todo lo que atravesó hasta convertirse en la mujer que es ahora. Aunque no nombró a Chicharito Hernández, sus propios seguidores se dieron cuenta que él tuvo mucho que ver en su relato.