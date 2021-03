Miguel Ávalos, la joya mexicana que firmó con LA Galaxy II

Ha sido capitán de la selección sub 15 y sub 16 de México, pero sus inicios no fueron nada sencillos, pues su familia hizo muchos sacrificios.

LA Galaxy II ha sumado un nuevo talento a sus filas, hablamos del mexicoamericano MiguelÁvalos, quien este jueves firmó su primer contrato profesional con esta franquicia, a la espera de poder trascender y hacerse de un nombre en el fútbol de Estados Unidos. Sin embargo, sus inicios no fueron fáciles, ya que sus padres arribaron al país de las Barras y las Estrellas sin nada, con la esperanza de darle un mejor futuro a él y a su hermano mayor.

El propio Ávalos de 16 años de edad repasó estos momentos en entrevista con JUGO TV. “El que mis padres vinieran de México a Estados Unidos sin saber inglés para tratar de conseguir un trabajo y mantener a mi hermano en ese momento, no me puedo imaginar lo duro que fue”, explicó. Ávalos creció pegado a un balón y desde pequeño dio muestras de su calidad, era diferente al promedio. Pese a ello, tuvo que ir a México a jugar, pues en USA no detectaron su talento.

“Mudarme a otro país fue muy difícil. Sin poder ver a mis padres fue muy duro al principio, pero luego, a medida que pasó el tiempo fue más fácil, aunque aún fue complicado el no tener a mis papás conmigo”.

Ávalos ha sido capitán de la selección mexicana Sub-15 y Sub-16. ¿Cómo describe esa experiencia? “Es mucha presión, ya que no solo estás jugando para un equipo, sino para todo un país. Cada vez que me pongo esa playera me dan escalofríos, ya que siempre ha sido mi sueño jugar para México”.

Su familia, principal motor

Finalmente confesó que su familia es la motivación necesaria para seguir jugando, ya que espera ayudarlos así como ellos lo hicieron con él en su niñez e infancia. “Esto requiere mucho entrenamiento y esfuerzo. Se tiene que estar enfocado al 100 por ciento en el fútbol. Una de las razones para jugar fútbol es ayudar a mi familia y esto me ayuda a motivarme y a seguir jugando”, concluyó.