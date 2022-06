Miguel Herrera ilusionado y con mucha confianza

El Piojo sabe muy bien que Tigres no viene coleccionando alegrías, pero así y todo está con una mirada positiva de cara a este Apertura 2022.

Por: Mauro Palacios 08 de junio 2022 · 13:22 hs

La actualidad de Tigres no es la que pensaban, no llegó a la Final del Clausura 2022, así y todo Miguel Herrera aseguró que no necesita reforzase para el nuevo torneo de la Liga MX; sin embargo, hay un jugador mexicano que le encanta, ese es Alexis Vega.

En una entrevista realizada al programa Línea de 4, Miguel Herrera resaltó que tiene en su plantel a grandes jugadores por lo que no necesita incorporar.

"Tengo un equipo muy completo, decir, 'necesito a este' sería más de ego, hay jugadores muy atractivos, me encanta Alexis Vega, por decir un nombre, pero tengo un equipo muy completo, cuento con un Gignac que sigue haciendo goles y sigue levantando la mano", mencionó el Piojo.

"Hasta ahorita no tenemos nadie que salga, estamos muy completos, Mauricio está fuera de México y tenemos las plazas de extranjeros completas. Si algún jugador es interesante por algo Tigres ha armado equipos tan buenos, no estamos siquiera pensando en sumar gente, pero platicaremos con Mauricio para ver qué sigue", agregó.

"La base de nuestro equipo es muy buena. Yo tengo que ir renovando el plantel y sí van a venir cambios, que en su momento va a ser generacional"

"(Córdova) se va a quedar con nosotros, es tema de adaptación, la base es muy buena, la base de este equipo fue campeona 3 o 4 veces con Ferretti y son muy buenos".

"Yo busco el cambio, pero no de un torneo a otro sino pensando que esos jugadores tienen 32, 33 y 34 años, traigo gente y que de a poco se vaya adaptando, eso es lo que buscamos, no que el jugador que traigamos inmediatamente tiene que jugar".