Miguel Herrera sorprende con fuerte mensaje contra Tata Martino

El estratega de Tigres vuelve a atacar el planteamiento de Tata Martino

Por: Gerardo Romero 06 de junio 2022 · 19:50 hs

El director técnico de los Tigres de la UANL y es seleccionador nacional, Miguel Piojo Herrera, volvió a atacar la convocatoria presentada este lunes por el actual entrenador del Tri, Gerardo Tata Martino, para enfrentar próximamente la Nations League.

El estratega sostuvo durante una entrevista para Marca Claro que la perspectiva de Martino no está funcionando de la manera correcta, algo que se ha visto reflejado en los últimos resultados ante Uruguay y Ecuador.

"Yo, como entrenador, me parece que la selección no está funcionando. Para lo que yo vi en los inicios y lo que hizo el Tata cuando llegó, hizo un año extraordinario, empezó todo muy bien. Hoy en día me parece que no está funcionando nada de lo que pone en la cancha, el otro día cambió a línea de cinco y Uruguay nos pasó por encima, ayer regresa a su formación madre, que es la que mejor domina el equipo, y tampoco se vio tan avasallador", expresó.

"Eso es lo que yo veo como técnico, como aficionado no me gusta pero me toca apoyar y desde acá desear que recupere, que retomen todos los muchachos y el técnico lo que hicieron al principio porque viene un Mundial muy disputado, una fase de grupos que no va a ser fácil", agregó Piojo Herrera.

A pesar de estas palabras, reconoció que las críticas que suelen recibir los técnicos de la Selección Mexicana suelen ser muy duras, algo que vivió en carne propia entre 2013 y 2015, cuando estuvo al mando del banquillo.

"Sí se es muy duro, a veces uno quisiera cambiar las cosas de la noche a la mañana pero no tienes el tiempo de trabajar. De repente la crítica es dura y poco objetiva en algunos momentos, porque de un partido a otro dices 'tiene que cambiar' pero nada más tienes una semana (…) Esta selección jugó tres partidos en una Fecha FIFA y tiene 12 días para preparar esos tres partidos el técnico, llegan del día a día con sus equipos y tienen que adecuarse rápidamente a lo que el técnico quiere", destacó.