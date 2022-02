Miguel Herrera sorprende con fuertes palabras sobre Miguel Mejía Barón

El técnico todavía no supera el desplante de Barón durante el Mundial de 1994

Por: Gerardo Romero 21 de Febrero 2022 · 19:10 hs

Miguel Herrera habló recientemente sobre la relación que mantiene con el actual vicepresidente de los Pumas de la UNAM, Miguel Mejía Barón, resaltando que "no son amigos y no se van a saludar" en ningún momento en el que se puedan encontrar, aunque sostuvo que "no lo odia y no tiene nada en contra de él".

"Miguel y yo no nos vamos a hablar. No nos vamos a saludar, no nos vamos a hablar. Si tenemos que estar en una rueda de prensa, vamos a estar en una. No es mi amigo, no tuve una buena relación con él. Me parece que como persona me falló", comentó el director técnico de los Tigres de la UANL de la Liga MX durante una entrevista con TUDN.

"Pero bueno, es gente de futbol y también en su momento aprendí mucho de él y cómo trabajaba. Yo cierro mi círculo en el momento que digo: no le tengo odio ni nada. Estaremos juntos en una cancha o no. Él hace su trabajo y se lo respeto. Yo sigo mi camino, sigo mi vida. No lo voy a insultar, él tiene su vida, yo tengo la mía y ahí estaremos en una cancha de futbol", resaltó el entrenador azteca.

Es importante resaltar que Miguel Mejía Barón dejó fuera a Miguel Herrera de la convocatoria de la Copa del Mundo Estados Unidos 1994, lo que generó que “El Piojo” expresara su opinión del directivo en varias oportunidades, demostrando el rechazo que posee en su contra.